Η Εθνική Ελλάδας δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ντίνο Μαυροπάνο και τον Σωτήρη Κοντούρη για το φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (31/3), ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Λάαζαρου Ρότα.

Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε την Παρασκευή (27/3) με 0-1 από την Παραγουάη και την Τρίτη (31/3) έχει ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Ένα παιχνίδι, για το οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον Μαυροπάνο, καθώς δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο ματς με την Παραγουάη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αποφασίστηκε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Πλην του Μαυροπάνου, δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στη Βουδαπέστη ούτε ο Κοντούρης καθώς θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γερμανία.

Τέλος, αναμονή επικρατεί για τον Ρότα, ο οποίος έχει μικροενοχλήσεις από το πάτημα που δέχθηκε κόντρα στην Παραγουάη και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί στην απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου (18:00), αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό.