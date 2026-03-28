Δεν ξεχνάει ο Αταμάν

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, με το κλίμα να έχει αλλάξει και τον Εργκίν Αταμάν να… μην ξεχνάει. Ο Τούρκος ενημερώνεται πάντα για όλα όσα γράφονται και λέγονται και έχει σημειώσει πολύ καλά στο μυαλό του τα σχόλια που γίνονταν και τις ευθύνες που του έριχναν για τα πάντα, άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα του. Άνθρωποι που είναι στη μαύρη λίστα του Αταμάν, ο οποίος όταν έρθει η ώρα θα πει αρκετά και θα φέρει σε δύσκολη θέση ορισμένους. Ανεξαρτήτως του πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν.

Απόλυτη στήριξη

Η συζήτηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ μπορεί να μην έβγαλε κάποια είδηση, ήταν όμως μια πρωτοβουλία του προέδρου του Ολυμπιακού που είχε τη σημασία της. Με τον Ισπανό να έχει κάνει, μόλις λίγες μέρες πριν, λόγο για κακό προγραμματισμό στις μεταγραφές του Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της ΠΑΕ έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, καμία δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ. Αντιθέτως, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον οποίο ο Μαρινάκης στηρίζει πάντα με κάθε τρόπο και το έχει αποδείξει.

Πάνω από 20 εκατ. για Πιρόλα

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό υπάρχουν και μεταγραφικά σενάρια που έρχονται από την Ιταλία και αφορούν τον Πιρόλα. Τον παρακολουθεί η Μίλαν, η Ρόμα, τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα και για τη Μπολόνια στη γειτονική χώρα. Στον Πειραιά τα ξέρουν όλα αυτά, όπως ξέρουν επίσης ότι το καλοκαίρι θα υπάρξουν προτάσεις για την πώληση του Πιρόλα. Θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός; Η απάντηση είναι καταφατική, αν το ποσό που θα του προσφερθεί θα ξεπερνάει τα 20 εκατ. ευρώ. Δεν είναι και σίγουρο ότι θα γίνει τέτοια πρόταση, όση εκτίμηση κι αν έχουν στον Πιρόλα οι συμπατριώτες του, οι ερυθρόλευκοι όμως δεν θα κάνουν εκπτώσεις.

Τα… παιχνιδάκια με Στρακόσα

Εκνευρισμός υπάρχει στην ΑΕΚ για την κριτική που γίνεται στον Στρακόσα μετά το λάθος του στον αγώνα της Αλβανίας με την Πολωνία. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θεωρούν πως δεν είναι τυχαία τα όσα γράφονται το τελευταίο διήμερο στον ελληνικό Τύπο αλλά ότι εντάσσονται σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του τερματοφύλακα, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική σεζόν και είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Νίκολιτς. Όπως λένε στην Ένωση, είναι προετοιμασμένοι για τέτοια… παιχνίδια ενόψει των πλέι οφ, όπου οι κιτρινόμαυροι μπαίνουν ως πρωτοπόροι κόντρα σε κάθε πρόβλεψη στην αρχή της σεζόν.

Ο Μορόν, οι Τούρκοι και τα… 8 εκατ.

Μεταγραφικό στόχο των Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας αποτελεί ο Μορόν, ο οποίος πέρασε μια πολύ δύσκολη σεζόν φέτος. Στον Άρη, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το συζητάνε για την πώλησή του, αρκεί να έρθει μια πρόταση που θα φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ. Με τον Ισπανό επιθετικό να είναι 32 ετών και να έχει συμβόλαιο μόνο για ένα χρόνο ακόμη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Καρυπίδης να πάρει τόσα λεφτά. Θα είναι τεράστια έκπληξη και οι Τούρκοι δεν είναι χαζοί, όσα λεφτά κι αν έχουν. Ξεκινώντας από τα 8 εκατ. ευρώ όμως, όσο κι αν πέσει στη συνέχεια, ο Καρυπίδης είναι σίγουρος ότι στο τέλος θα μπει ένα πολύ καλό ποσό στο ταμείο της ΠΑΕ.

Ελεύθερος ο Ιβάνοβιτς

Παρελθόν αποτελεί για τη Βίρτους Μπολόνια ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε συνδεθεί με τον Άρη. Από την πλευρά της ΚΑΕ είχαν διαψεύσει αμέσως και με έντονο τρόπο το σχετικό σενάριο, ο έμπειρος προπονητής είναι ελεύθερος πάντως τώρα και θα δούμε στην πορεία αν παίζει ή όχι κάτι με τους κίτρινους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί του Άρη περιμένουν κάτι δυνατό για τη θέση του προπονητή, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους αλλά και για επικοινωνιακούς, μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Είναι «υποχρεωμένοι» να απαντήσουν οι κίτρινοι.