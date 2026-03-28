Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι με την Mercedes, εξασφάλισε την pole position για δεύτερο συνεχόμενο Γκραν Πρι της Formula 1. Έτσι μετά την Κίνα θα ξεκινήσει πρώτος και στην Ιαπωνία.
Ο 19χρονος πιλότος ήταν ο ταχύτερος με χρόνο 1:28.778, μπροστά από τον Βρετανό, Τζορτζ Ράσελ και νυν πρωτοπόρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αυστραλός, Όσκαρ Πιάστρι με McLaren.
Η Ferrari με τον Λεκλέρ πήρε την 4η θέση με την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνει πάλι η McLaren με τον Νόρις. Η δεύτερη Ferrari με τον Λουίς Χάμιλτον θα ξεκινήσει από την έκτη θέση. Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Γκασλί, Χατζάρ, Μπορτολέτο και Λίντμπλαντ.
Here's how the drivers line up for Sunday's race 👇#F1 #JapaneseGP