Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι με την Mercedes, εξασφάλισε την pole position για δεύτερο συνεχόμενο Γκραν Πρι της Formula 1. Έτσι μετά την Κίνα θα ξεκινήσει πρώτος και στην Ιαπωνία.

Ο 19χρονος πιλότος ήταν ο ταχύτερος με χρόνο 1:28.778, μπροστά από τον Βρετανό, Τζορτζ Ράσελ και νυν πρωτοπόρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αυστραλός, Όσκαρ Πιάστρι με McLaren.

ポールポジション！！! 🙌



HE’S DONE IT AGAIN! KIMI TAKES POLE AT SUZUKA!! pic.twitter.com/OQhIYqQTZn — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 28, 2026

Η Ferrari με τον Λεκλέρ πήρε την 4η θέση με την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνει πάλι η McLaren με τον Νόρις. Η δεύτερη Ferrari με τον Λουίς Χάμιλτον θα ξεκινήσει από την έκτη θέση. Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Γκασλί, Χατζάρ, Μπορτολέτο και Λίντμπλαντ.