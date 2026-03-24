Δεν σταματάει να ξεχωρίζει και με τις ατομικές του επιδόσεις ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με αντίπαλο την ΑΕλ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου πλην όμως ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μετά το τέλος αυτής στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1. Αυτό έγινε για δεύτερη φορά στα τρία χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 2023 -24 είχε 15 γκολ έναντι 14 του Μορόν και ενώ το 2024 – 25, πάλι με 15 γκολ, έμεινε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Χεφτέ Μπεντανκόρ που είχε 16.

Φέτος ο Ελ Καμπί έφτασε τα 17 τέρματα και ήταν πιο παραγωγικός από τις δύο προηγούμενες του χρονιές ως προς το τέλος της κανονικής περιόδου. Ήτοι είχε την κορυφαία του επίδοση. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ με 16 τέρματα. Στην τρίτη θέση είναι οι οι Ταρέμι, Πεντρόζο και Όζμπολτ με 10 γκολ.