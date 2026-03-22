Την ανανέωση του συμβολαίου του Πέτρου Μάνταλου μέχρι το 2027 ανακοίνωσε η ΑΕΚ μέσω ενός βίντεο που έπαιξε στα μάτριξ της Allwyn Arena, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα με την Κηφισιά.

Εδώ και ένα μήνα ήταν γνωστό ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για την επέκταση της συνεργασίας τους τουλάχιστον μέχρι το 2027 και από εκεί και πέρα το μόνο που απέμενε ήταν να επισημοποιηθεί. Και τώρα έγινε και αυτό.

Πριν την έναρξη του αγώνα με την Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League, στα μάτριξ της Allwyn Arena προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο, με τον Μάνταλο να γράφει ένα γράμμα για τον γιο του.

Με αυτό τον τρόπο ο αρχηγός της ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2027 και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα κιτρινόμαυρα μέχρι το τέλος της καριέρας του, όποτε κι αν έρθει αυτό.