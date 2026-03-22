Κίτρινος πυρετός

Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος σήμερα πριν την έναρξη των πλέι οφ και έχουμε… κίτρινο πυρετό σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Είναι τα τελευταία παιχνίδια τους για φέτος που θα σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές και το θέμα είναι οι κίτρινες κάρτες καθώς έχουν αρκετούς παίκτες στο όριο. Οι ερυθρόλευκοι, για παράδειγμα, έχουν τους Ελ Κααμπί, Μπιανκόν, Κοστίνια, Σιπιόνι, καθώς οι Έσε και Ορτέγκα είναι εκτός αποστολής. Και ο λόγος που αγχώνονται στον Πειραιά είναι το γεγονός πως στο παιχνίδι τους με την ΑΕΛ θα σφυρίξει ο Βεργέτης, ο οποίος βγάζει εύκολα κίτρινες κάρτες, αν και όχι σε όλες τις ομάδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Καραϊσκάκη…

Τον εξέθεσε ο Σισοκό

Στον Παναθηναϊκό έλαβε ήδη τέλος η σεζόν του Σισοκό, ο οποίος τραυματίας ήρθε και τραυματίας φεύγει, εκθέτοντας τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής ήταν αυτός που είχε ζητήσει την απόκτησή του τον Ιανουάριο, αν και όλοι οι άλλοι στην ομάδα είχαν τους ενδοιασμούς τους. Και τους είχαν επειδή ήξεραν ότι ο παίκτης βγάζει εύκολα τραυματισμούς πλέον. Είναι δυνατόν να μην το ήξερε και ο Μπενίτεθ αυτό; Το ήξερε, παρ’ όλα αυτά επέμεινε για την απόκτησή του, αν και κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο ακριβώς. Τι διαφορά δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ο Σισοκό μόνο με το όνομά του και το παρελθόν του καθώς δεν έχει κανένα παρόν; Και αυτό είναι ένα καμπανάκι ενόψει των καλοκαιρινών μεταγραφών.

Ψάχνει… χρόνο ο Καρυπίδης

Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρελή φήμη για τον Ερνέστο Βαλβέρδε και τον Άρη, ο οποίος είναι στην αναζήτηση του επόμενου προπονητή του. Ο Θοδωρής Καρυπίδης φυσικά θα ήθελε σαν τρελός αυτός να είναι ο Βαλβέρδε, το θέμα όμως είναι πως αυτό δεν το πιστεύουν ούτε οι… συνεργάτες του. Το αφεντικό της ΠΑΕ ζει μια εφιαλτική σεζόν φέτος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας πως θα καταφέρει με κάποιον μαγικό τρόπο να αντιστρέψει το κλίμα. Με τον Βαλβέρδε θα το πετύχαινε αυτό, είναι ένα μυστήριο όμως, άλυτο πιθανότατα, το πώς θα καταφέρει ο Καρυπίδης να τον πείσει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να αναλάβει μια ομάδα που χρειάζεται πάρα πολλά για να γίνει ανταγωνιστική.

Και ΜακΙντάιρ στη λίστα

Ειλημμένη απόφαση είναι στον μπασκετικό Ολυμπιακό η απόκτηση ενός παικταρά για την περιφέρεια τη νέα σεζόν και έχουν γίνει οι πρώτες κρούσεις με τους παίκτες που είναι στη λίστα. Και δεν είναι μόνο ο Φρανσίσκο και ο Μπλόσομγκεϊμ, παίκτες που συνδέονται με τους ερυθρόλευκους εδώ και καιρό. Υπάρχει και το νέο σενάριο που έρχεται από το εξωτερικό για τον ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα, παίκτης που ταιριάζει στο παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πολλά θα κριθούν βέβαια από το πώς θα τελειώσει η σεζόν για τον Ολυμπιακό, μπορεί να έχουμε και κάποια έκπληξη από το NBA, σίγουρα πάντως θα αποκτηθεί παικταράς από τη Euroleague.

Προς την έξοδο ο Σορτς

Στον νέο τελικό, με αντίπαλο το Ντουμπάι αυτή τη φορά, είναι το μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό, όπου τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν για έναν ακριβοπληρωμένο παίκτη. Έναν από τους ακριβοπληρωμένους, για να τεθεί πιο σωστά. Ο Σορτς είναι περισσότερο εκτός παρά εντός για τη νέα σεζόν, ακόμη κι αν έχουμε αλλαγή προπονητή. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει καταφέρει να προσφέρει τίποτα φέτος και το συμβόλαιό του έχει γίνει βάρος από ένα σημείο κι έπειτα. Όχι ότι αν φύγει, πάντως, δεν θα έρθει κάποιος άλλος επίσης με μεγάλο συμβόλαιο. Και ενδεχομένως να έχει και τον ίδιο μάνατζερ με τον Σορτς, ο οποίος αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς του ήρθαν τελικά τα πράγματα.

Κρούσεις σε Ιτούδη

Θα παραμείνω στον κόσμο του μπάσκετ για να αναφερθώ και στον Δημήτρη Ιτούδη, το μέλλον του οποίου στη Χάποελ Τελ Αβίβ μόνο βέβαιο δεν είναι. Οι σχέσεις με τη διοίκηση άλλωστε, με τον ιδιόρρυθμο ιδιοκτήτη της ομάδας, δεν είναι όπως ήταν και αυτό προκαλεί διάφορα σενάρια. Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν από το τι θα πετύχει τελικά η Χάποελ, από το ποια θα είναι η κατάληξη της σεζόν, ο Ιτούδης πάντως δεν πρόκειται να μείνει χωρίς δουλειά. Ήδη κάποιες ομάδες, από Ισπανία, έχουν κάνει διερευνητικές κρούσεις για να δουν πώς είναι το κλίμα. Ο Έλληνας προπονητής δεν μπαίνει φυσικά σε συζητήσεις με καμία ομάδα μέσα στη σεζόν, είναι απολύτως τυπικός σε αυτά τα θέματα, έχει όμως τον τρόπο του για να στέλνει τα μηνύματά του.