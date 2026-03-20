Με τη νέα νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή 22 Μαρτίου στον τελικό του Carabao Cup ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ, η είσοδος στα γήπεδα χωρίς εισιτήριο σε Αγγλία και Ουαλία είναι πλέον ποινικό αδίκημα!

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα έως και πέντε χρόνια και χρηματικό πρόστιμο έως 1.000 λίρες.

Η αλλαγή αυτή έγινε μετά τα επεισόδια στον τελικό του EURO 2020 στο Γουέμπλεϊ, όταν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήριο κατάφεραν να εισβάλουν στο γήπεδο.

Έτσι με την απόφαση αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν αυτά στο EURO 2028 που θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία.

Η υπουργός Αστυνόμευσης, Σάρα Τζόουνς, δήλωσε σχετικά: «Οι φίλαθλοι πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο χωρίς να αισθάνονται ανασφαλείς. Δίνουμε στην αστυνομία τα εργαλεία για να μην επαναληφθεί τα χάος που είδαμε στο Γουέμπλεϊ».