Με γκολ του Μουκουντί στο ξεκίνημα του ματς, η ΑΕΚ, για την οποία έχασε πέναλτι ο Γιόβιτς, νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ και είναι στο +3 από τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα αναμετρηθούν την Κυριακή (7/3) στο Καραϊσκάκη.

Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να ανοίξει το σκορ από νωρίς και τα κατάφερε… Στο 5′ ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μουκουντί έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να επιτίθεται και έψαχνε το δεύτερο γκολ, στο οποίο πλησίασε στο 14′ με τον Κοϊτά αλλά το πλασέ δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση στο πρώτο 15λεπτο, στη συνέχεια όμως ο ρυθμός τους έπεσε, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη τους προσπάθεια στο 19′ με το μακρινό σουτ του Ατανάσοφ που απέκρουσε ο Στρακόσα.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς καλό ρυθμό και κατ’ επέκταση φάσεις, με τον «δικέφαλο αετό» να έχει φάση στο 40′ με το πλασέ του Γιόβιτς εντός περιοχής που απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο διαιτητής Πολυχρόνης έδειξε το σημείο του πέναλτι μετά την πτώση του Ελίασον, υπήρξε όμως παρέμβαση από το VAR και άλλαξε την απόφασή του, δείχνοντας κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν καλά στο β’ μέρος και στο 54′ κέρδισε πέναλτι μετά την ανατροπή του Κοϊτά από τον Μπατουμπινσικά, ο Αναγνωστόπουλος όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Γιόβιτς και κράτησε το 1-0. Η ΑΕΛ, επομένως, παρέμεινε ζωντανή και στο 72′ έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση με το πλασέ του Σαγάλ από καλή θέση εντός περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Αμέσως μετά, στο 73′, η ΑΕΚ βγήκε μπροστά και είχε ευκαιρία με την κεφαλιά του Βάργκα μετά τη σέντρα του Πενράις, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (67′ Μάνταλος), Μαρίν, Ελίασον (79′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (67′ Περέιρα), Βάργκα, Γιόβιτς (84′ Ζίνι).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (70′ Χατζηστραβός), Μασόν, Πέρες (57′ Σαγάλ), Ναόρ (57′ Μούργος), Ατανάσοφν, Όλαφσον, Τούπτα (80′ Γκαράτε), Κακουτά (57′ Σουρλής).