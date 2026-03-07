Ο Άρης, για τον οποίο αποβλήθηκε ο Γκαρέ, έχασε δύο πέναλτι, αρχικά με τον Ράτσιτς και τη συνέχεια με τον Μορόν, με συνέπεια να μείνει στο 0-0 με τον Ατρόμητο και να μην είναι ακόμη σίγουρος για την παρουσία του στην 8άδα.

Στο ξεκίνημα του αγώνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά στο να αιφνιδιάσουν. Μόλις στο 7’, ο Τάσος Δώνης ξεπέρασε από αριστερά την αντίσταση του Ματθαίου Μουντέ, μπήκε στην περιοχή όπου κι ανατράπηκε από τον Χάρη Τσιγγάρα.

Ο Ράτσιτς, όμως, που ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, ξεγέλασε μεν τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι, έστειλε δε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γεωργιανού τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Από εκείνο το σημείο και μέχρι, σχεδόν, το τέλος του πρώτου μέρους, οι δυο ομάδες επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ λαθών.

Στο 39’, όμως, ο Άρης όχι μόνο έχασε τριπλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά έχασε και με κόκκινη κάρτα τον Γκαρέ. Ο Ράτσιτς έκανε τη σέντρα, ο Τίνο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε ενστικτωδώς, όπως και το πλασέ του Δώνη στη συνέχεια, με τον Γέρε Ούρονεν να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή, πιεζόμενος από τον Γκαρέ.

Ο τελευταίος, όμως, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του, βρήκε στο κεφάλι τον Φιλανδό αμυντικό – που αποχώρησε με διάσειση – με τον Τάσο Παπαπέτρου να αποβάλλει τον Αργεντινό εξτρέμ.

Από εκεί και μετά φάνηκε επιθετικά ο Ατρόμητος, με τον Πίτερ Μίχορλ να σουτάρει ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Γκουγκεσασβίλι υποχρεώθηκε σε μια ακόμη εντυπωσιακή επέμβαση, στερώντας το γκολ από τον Καντεβέρε που επιχείρησε με γυριστό να βρει δίχτυα. Με το 0-0 να μην αλλάζει, οι δυο προπονητές άρχισαν τις κινήσεις τους από τους πάγκους.

Κι αν κάποιος πόνταρε πως χειρότερα δεν θα μπορούσε να γίνουν τα πράγματα για τον Άρη, θα έχανε. Στο 76’, οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν και δεύτερο πέναλτι, σε χέρι του Σάμουελ Μουτουσαμί μετά από γύρισμα του Γιάννη Γιαννιώτα. Ο Μορόν, που είχε 14/14 στην Ελλάδα, ανέλαβε την εκτέλεσή του – οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Οι φίλοι του Άρη πανηγύρισαν σαν γκολ την επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στη δράση – έπειτα από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – ωστόσο η ομάδα τους έμεινε για ένατο ματς, σε 12 εντός έδρας, στην ισοπαλία.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς (90’+2’ Βοριαζίδης), Καντεβέρε (58’ Μορόν), Πέρεθ (58’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ, Δώνης (46’ Γιαννιώτας), Χόνγκλα, Μεντίλ (72’ Φρίντεκ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (65’ Πνευμονίδης), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (65’ Φαν Βέερτ), Μουντές, Ούρονεν (46’ Κίνι), Μπάκου (83’ Ουκάκι), Μανσούρ, Τσούμπερ (89’ Τσαντίλας), Μουτουσαμί.