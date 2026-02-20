Παραδοσιακά η Γιουβέντους είναι συνδεδεμένη με ασπρόμαυρες κάθετες ρίγες στην φανέλα της, ωστόσο είπε να κάνει το κάτι διαφορετικό στην τέταρτη φετινή της εμφάνιση!

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα του Τορίνο, στην τέταρτη εμφάνιση οι ρίγες δεν θα είναι κάθετες, αλλά οριζόντιες! Μάλιστα, η συγκεκριμένη εμφάνιση θα χρησιμοποιηθεί στον αυριανό εντός έδρας αγώνα της Serie A, με αντίπαλο την Κόμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα φανέλα είναι εμπνευσμένη από την σεζόν 1996-97, η οποία είχε και εκείνη οριζόντιες ρίγες αντί για κάθετες, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε επίσημο αγώνα.