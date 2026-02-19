Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το Walla! Sport, επικαλούμενο πηγές από τη Σερβία, η ομάδα της Ιερουσαλήμ φέρεται διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά το καλοκαίρι, με στόχο μια ηχηρή προσθήκη στον πάγκο της.

Το συμβόλαιο του νυν τεχνικού, Τζόναθαν Άλον, ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και όλα δείχνουν πως επίκεινται αποφάσεις σχετικά με την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η Χάποελ επιδιώκει την είσοδό της στην EuroLeague, είτε μέσω κατάκτησης του EuroCup Basketball είτε μέσω εξασφάλισης συμβολαίου συμμετοχής. Οι «Reds» έχουν ήδη προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και φιλοδοξούν να πραγματοποιήσουν πορεία ανάλογη με εκείνη της Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη χρονιά.

Ο πολυνίκης Σέρβος τεχνικός βρίσκεται ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν και μένει να φανεί αν η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα καταφέρει να ολοκληρώσει μια από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις του καλοκαιριού.