Τα σχόλια του πρώην ρέφερι, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αναφορικά με το περιστατικό των Πρεστιάνι – Βινίσιους, προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Άγγλος πρώην ρέφερι και άλλοτε αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα τοποθετήθηκε για το περιστατικό των 2 παικτών στο Μπενφίκα – Ρεάλ. Η τοποθέτησή του αυτή έφερε… χαμό και ουκ ολίγες αντιδράσεις ειδικά στην Αγγλία.

Ο Κλάτενμπεργκ ειδικότερα είπε για το συμβάν: «Έχουν ειπωθεί γενικότερα πολλά λόγια μεταξύ των παικτών. Ο Βινίσιους δεν είναι ευχαριστημένος με όσα ειπώθηκαν. Ο διαιτητής ακολουθεί το πρωτόκολλο για ένα ρατσιστικό σχόλιο που έχει ειπωθεί. Μόλις ο Βινίσιους πλησιάσει τον διαιτητή, ο διαιτητής πρέπει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο και τους κανόνες που έχει ορίσει η UEFA όταν συμβαίνει αυτό.

Ως διαιτητής, έχω αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στο παρελθόν, όταν παίκτες έχουν αναφέρει ένα ρατσιστικό σχόλιο στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει την αναφορά. Στη συνέχεια, η UEFA θα το εξετάσει. Ως διαιτητής είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι λάθος του διαιτητή. Ο Βινίσιους Τζούνιορ, ναι, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στην άλλη πλευρά του γηπέδου και θα μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι», τόνισε.