Ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για το Champions League διακόπηκε για περίπου 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, έπειτα από καταγγελία για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βινίσιους Τζούνιορ.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού ο επιθετικός της Ρεάλ είχε ανοίξει το σκορ στο 50ό λεπτό. Μετά τον πανηγυρισμό του και μια έντονη αντιπαράθεση με παίκτες της Μπενφίκα, ο Βινίσιους κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή Φρανσουά Λετεξιέ και φάνηκε να υποδεικνύει τον επιθετικό της πορτογαλικής ομάδας, Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

Ο Πρεστιάνι αρνήθηκε τις κατηγορίες με ανάρτησή του στο Instagram μετά το τέλος του αγώνα: «Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία στιγμή δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρεξήγησε αυτό που πίστεψε ότι άκουσε. Δεν υπήρξα ποτέ ρατσιστής με κανέναν και λυπάμαι για τις απειλές που δέχθηκα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με σκορ 0-1 υπέρ της Ρεάλ, όμως επισκιάστηκε από όσα ακολούθησαν μετά το γκολ του Βινίσιους.

Ο 25χρονος συμπαίκτης του στη Ρεάλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπή για το ποδόσφαιρο», ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ δήλωσε ότι «κάτι πρέπει να γίνει» και πως «ό,τι συνέβη σήμερα είναι πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο», υποστηρίζοντας ότι άκουσε τον Πρεστιάνι «να λέει πέντε φορές ότι ο Βινίσιους είναι μαϊμού».

Η Μπενφίκα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενη από σχετικό βίντεο, ανέφερε: «Όπως αποδεικνύουν οι εικόνες, δεδομένης της απόστασης, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσαν να έχουν ακούσει αυτά που ισχυρίζονται ότι άκουσαν».

Τι συνέβη

Ο Βινίσιους πανηγύρισε μπροστά στους φιλάθλους της Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ» και έγινε στόχος αντικειμένων που εκτοξεύτηκαν από την εξέδρα. Ο διαιτητής τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό του, ενώ ακολούθησαν έντονες λογομαχίες με παίκτες της Μπενφίκα, μεταξύ των οποίων και ο Πρεστιάνι, που κάλυπτε το στόμα του με τη φανέλα του.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο Βινίσιους επέστρεψε στον διαιτητή και φάνηκε να καταγγέλλει ρατσιστική προσβολή. Ο Λετεξιέ έκανε το σήμα κατά του ρατσισμού της FIFA, σχηματίζοντας ένα «Χ» με τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, και συνομίλησε με τους αρχηγούς των δύο ομάδων, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Νικολάς Οταμέντι.

Η διακοπή διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. Ο Βινίσιους κάθισε για λίγο στον πάγκο, ενώ μέλος του τεχνικού επιτελείου της Μπενφίκα αποβλήθηκε. Με την επανέναρξη, ο Βραζιλιάνος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους γηπεδούχους κάθε φορά που άγγιζε την μπάλα. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα εκτοξεύτηκαν ξανά αντικείμενα προς τον ίδιο και τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, προκαλώντας νέες μικρές διακοπές.

Το «No Racism Gesture»

Η FIFA έχει θεσπίσει επίσημο πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, το οποίο περιλαμβάνει τη χειρονομία με τα χέρια σταυρωμένα σε σχήμα «Χ», ώστε οι παίκτες να ειδοποιούν άμεσα τον διαιτητή για ρατσιστική επίθεση. Το σήμα αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία τριών βημάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε οριστική διακοπή του αγώνα.

Αντιδράσεις

Ο Βινίσιους, με ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε: «Οι ρατσιστές είναι πάνω απ’ όλα δειλοί. Καλύπτουν το στόμα τους για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι. Όσα έγιναν σήμερα δεν είναι κάτι καινούργιο στη δική μου ζωή ή στη ζωή της οικογένειάς μου».

Ο Βαλβέρδε έκανε λόγο για «κάτι άσχημο» που ειπώθηκε, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ επανέλαβε πως «δεν υπάρχει θέση για κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία», ενώ ο Μπαπέ σημείωσε ότι η ομάδα σκέφτηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, όμως τελικά αποφάσισε να συνεχίσει.

Από την πλευρά της Μπενφίκα, ο Ζοζέ Μουρίνιο υποστήριξε ότι «σε κάθε γήπεδο όπου αγωνίζεται ο Βινίσιους συμβαίνει κάτι», αποφεύγοντας να πάρει σαφή θέση για το ποιος λέει την αλήθεια. Ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, δήλωσε ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να εξαλειφθούν από το ποδόσφαιρο.

Τι ακολουθεί

Ο διαιτητής θα υποβάλει την επίσημη έκθεσή του και η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει έρευνα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, ποδοσφαιριστής που κρίνεται ένοχος για ρατσιστική συμπεριφορά τιμωρείται με τουλάχιστον δέκα αγωνιστικές αποκλεισμού.

Συχνός στόχος

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έχει δεχθεί επανειλημμένα ρατσιστικές επιθέσεις στην καριέρα του. Το 2023 έγινε στόχος οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Βαλένθια, ενώ τον περασμένο Μάιο πέντε οπαδοί τιμωρήθηκαν με ποινές φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμα για ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του.