Ένας 61χρονος από τη Γλασκώβη έχει γίνει απρόσμενα viral στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κινείται στον πάγο του curling, θυμίζοντας σε πολλούς το διάσημο «moonwalk».

Ο Μαρκ Κάλαν αντιμετωπίζει όλη αυτή τη δημοσιότητα με χιούμορ. Ο Σκωτσέζος τεχνικός πάγου, που εργάζεται για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Curling, έχει εμφανιστεί σε αμέτρητα βίντεο στα social media, καθώς εκτελεί το καθήκον του στο Cortina Curling Stadium, στην Ιταλία. Με ένα ειδικό σακίδιο στην πλάτη και έναν σωλήνα στο χέρι, κινείται προς τα πίσω στον πάγο, ψεκάζοντας μικρές ποσότητες νερού. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «pebbling» και είναι απαραίτητη για τη σωστή προετοιμασία της επιφάνειας. Πολλά από τα βίντεο έχουν επενδυθεί με μουσική, ενώ δεν λείπουν και οι σατιρικές εκδοχές. Ακόμη και ένας Νορβηγός σχολιαστής, γελώντας, περιέγραψε την κίνησή του ως «γλίστρημα» στον πάγο.

Ο ίδιος, που κατάγεται από το Bishopbriggs και ζει πλέον στην Κοπεγχάγη με τη σύντροφό του και το δίχρονο παιδί τους, δέχεται πειράγματα και από φίλους και συγγενείς. «Με ρωτούν τι ακριβώς κάνω εκεί», δήλωσε στο BBC Sport. «Το διασκεδάζουν πολύ, όπως κι εγώ. Στην ουσία, απλώς κάνω τη δουλειά μου. Αν αυτό κάνει τον κόσμο να χαμογελάσει, τότε αξίζει».

Η σχέση του με το curling ξεκίνησε πριν από χρόνια, όταν το ανακάλυψε στην τηλεόραση και αποφάσισε να το δοκιμάσει σε ένα παγοδρόμιο στο Aberfoyle. Αν και στην αρχή δυσκολεύτηκε, η περιέργεια τον οδήγησε να μάθει περισσότερα για τη συντήρηση του πάγου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή του καριέρα.

Το «moonwalk» δεν είναι παρά μια τεχνική ισορροπίας, που του επιτρέπει να κατανέμει ομοιόμορφα το νερό στην επιφάνεια. Ο Κάλαν συμμετέχει φέτος στους τέταρτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση των ιδανικών συνθηκών για τους αθλητές, σε ένα στάδιο που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη εποχή.