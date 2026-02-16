Η UEFA έκανε σήμερα γνωστό τον διαιτητή που θα σφυρίξει την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τη νοκ άουτ φάση του Champions League.

Αυτός είναι ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο. Ο 38χρονος ρέφερι είχε σφυρίξει στο παρελθόν ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα, τη σεζόν 2023/24 το Παναθηναϊκός – Ρενς 1-2 στους ομίλους του Europa League, το 2022/23 είχε οριστεί στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0 για τη Super League και το Νοέμβριο του 2011 είχε διαιτητεύσει το Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ 2-2.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, τέταρτος ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.