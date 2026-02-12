Με μία αγωνιστική, συν πρόστιμο 80 ευρώ, τιμώρησε το μονομελές πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Super League τον Ντάνιελ Ποντένσε για τη ρίψη ομπρέλας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ απολογήθηκε την Πέμπτη (12/2) και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ζήτησε την απαλλαγή του, κάνοντας λόγο για μονταρισμένο βίντεο από την πλευρά της Ένωσης. Η απόφαση ήρθε λίγη ώρα μετά και είναι η τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Ποντένσε, ο οποίος θα πληρώσει και πρόστιμο 80 ευρώ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει, επομένως, στον Πορτογάλο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 47/12-2-2026

ΠΡΟΣ

DANIEL PODENCE (ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

(αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026)».