Η J-League, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ιαπωνίας, συμπληρώνει 100 χρόνια φέτος και στο πλαίσιο των εορτασμών αποφασίστηκε να καταργηθεί η ισοπαλία και να υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι αν δεν υπάρχει νικητής στο 90λεπτο.

Η UEFA, η FIFA και γενικά όσοι διοικούν το ποδόσφαιρο ψάχνουν συνεχώς τρόπος για να το κάνουν πιο ελκυστικό. Πιο επιθετικό, πιο εμπορικό, πιο επικερδές. Έχουν σκεφτεί διάφορες λύσεις, επομένως, τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία όμως αποφάσισε να κάνει κάτι πρωτότυπο: Να καταργήσει την ισοπαλία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της J-League, του πρωταθλήματος της χώρας, η Λίγκα αποφάσισε να εγκρίνει την κατάργηση της ισοπαλίας, καθώς πιστεύει πως έτσι πιστεύουν ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και όλες οι ομάδες θα παίζουν για τη νίκη και όχι για την ισοπαλία.

Έτσι, αν στο τέλος του 90λεπτου δεν υπάρχει νικητής, οι δύο ομάδες θα οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι και εκεί θα αλλάζουν και τα βαθμολογικά δεδομένα: Όποια ομάδα επικρατεί θα παίρνει 2 βαθμούς και όχι 3 όπως θα συμβαίνει με όποια νικάει στο 90λεπτο, ενώ όποια χάνει στη διαδικασία των πέναλτι θα παίρνει ένα βαθμό.