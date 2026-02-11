Ο Μάριο Ηλιόπουλος απολογήθηκε την Τετάρτη (11/2) στα γραφεία της ΕΠΟ μετά την κλήση του για όσα είπε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ζήτησε αρχικά σεβασμό από τον δικαστή και συνέχεια είπε πολλά και διάφορα, τόσο για το ντέρμπι για το οποίο κλήθηκε σε απολογία όσο και για άλλα θέματα που σχετίζονται με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα είμαι χείμαρρος αληθείας με στοιχεία αλλά περιοριστή. Δεν θα κάτσουμε λεπτά της ώρας αλλά μέρες για εικόνες ντροπής. Προφανώς κάποιοι που έκαναν διάκριση η γραμματεία της ΕΠΟ, η οποία έκανε διάκριση να καλέσει εμένα με τόσα περιστατικά, θα καταλάβετε οι ίδιοι το σφάλμα, θα ειπωθεί η αλήθεια.

Ζω και αναπνέω για την ΑΕΚ, στις στενοχώριες και τις χαρές. Ομάδα με σπάνια ιστορία. Πρεσβεύω το ευ αγωνίζεσθε. Δεν θα κάνω εκπτώσεις στον αξιακό μου κώδικα. Η διαφάνεια δεν θα μου φιμώσει την αλήθεια. Οποιοδήποτε πρόστιμο δεν θα με αφήσει αμέτοχο, ξετυλίγοντας το κουβάρι της ντροπής. Ο κ. Μάκελι ήταν καπνός της ντροπής», είπε αρχικά και όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε λόγο για πέναλτι-μαϊμού, απάντησε…

«Δεν μπορώ να ρωτάω αυτό που θέλω τον δημοσιογράφο; Είπα είδατε κάποιο πέναλτι που ήταν μαϊμού; Δεν αναφερόμουν μόνο στον συγκεκριμένο αγώνα. Οι δηλώσεις αυτές είναι γενικές. Μιλάω και για το παρασκήνιο. Είναι μια τοποθέτηση που εμπεριέχει όλο το κομμάτι, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα. Αναφέρομαι σε «μαϊμού» πέναλτι που δίνονται σε αγώνες.

Εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτά που θέλω να πω. Δεν κάνουμε ανάκριση εδώ. Υπάρχει ένας εγκαλούμενος που πρέπει να τον σεβαστείτε. Δεν πρέπει να δείχνετε ασέβεια προς τον εγκαλούμενο».

Σε ερώτηση για το αν έχει έρθει ξανά σε δικαστήριο, ο Ηλιόπουλος απάντησε: «Έχω ξαναέρθει εδώ, σε μία από τις ντροπές του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε που ο Λουτσέσκου τιμωρήθηκε με 75 ημέρες. Έχω υποχρέωση να είμαι εδώ σήμερα; Όχι, δεν έχω. Άφησα τις δουλειές μου για να βρεθώ εδώ και εσείς προσπαθείτε να μου επιβάλετε τι θα απαντήσω. Έχετε δει άλλον πρόεδρο του Big 4 να έρχεται εδώ;».

Αμέσως μετά, σχετικά με τον διαιτητή Μάκελι, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε: «Ο κ. Μάκελι, πριν από τρία χρόνια, αυτοπροτάθηκε στον τότε αρχιδιαιτητή κ. Μπένετ. Ένας διαιτητής που, από το πουθενά, εξέφρασε την επιθυμία να διαιτητεύσει το ΟΣΦΠ–ΠΑΟΚ. Πρόκειται για σκάνδαλο. Έχουμε όλα τα στοιχεία».

Συνεχίζοντας, ο Ηλιόπουλος είπε: «Όλοι μιλούν για «μακελειό» με 21 επίμαχες φάσεις. Υπήρχε, λοιπόν, υποχρέωση από τον τότε αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ και νυν πρόεδρο της ΕΠΟ να επισημάνει ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής αποτελούσε red flag. Παρ’ όλα αυτά, του επετράπη να διαιτητεύσει στο ΑΕΚ–Ολυμπιακός.

Ο Κώδικας και οι κανονισμοί λένε ότι το VAR επεμβαίνει μόνο όταν η φάση είναι ξεκάθαρη, απολύτως ξεκάθαρη. Το συγκεκριμένο πέναλτι μόνο ξεκάθαρο δεν ήταν. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κανονισμοί. Δεν δικαιούταν το VAR να καλέσει τον διαιτητή για επανεξέταση σε ένα τόσο αμφισβητούμενο πέναλτι.

Έπρεπε να διαπιστώσει ότι η φάση δεν ήταν καταφανής και, από τη στιγμή που δεν ήταν ξεκάθαρη, όφειλε ο Μάκελι να πει ότι κακώς τον κάλεσε το VAR.

Πριν από κάποιους μήνες, ο κ. Γκαγκάτσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, επιχείρησε να λειτουργήσει ως φυσικός δικαστής και να καταγγείλει αβάσιμα πράγματα, χωρίς να ακούσει παρατηρητές ή να δει εκθέσεις. Προσπάθησε να ρίξει φωτιά με ζητήματα που προβοκάρανε την ΑΕΚ και αυτό το αποκαλώ ντροπή. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά 30 ντροπές.

Καταγγείλαμε τον κ. Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όταν αποχώρησε από το γήπεδο ισχυριζόμενος ότι δήθεν προπηλακίστηκε. Και εδώ και τόσους μήνες υπάρχει σιωπή. Και η ΕΠΟ, που έχει υποχρέωση να προωθήσει τη διαδικασία, επίσης κωφεύει. Έχουμε καταθέσει και αγωγή κατά του κ. Γκαγκάτση, ύψους 800.000 ευρώ.

Επειδή, λοιπόν, υπάρχει προσπάθεια από τον καταγγέλλοντα να μετατραπώ εγώ σε εγκαλούμενο, αυτό για μένα είναι εκτός λογικής. Η ΕΠΟ κινεί διαδικασία μέσω του εισαγγελέα για να βρεθώ σήμερα εδώ».

Ο δικαστής επισήμανε αμέσως μετά ότι δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να πάει δηλαδή στον εισαγγελέα, με τον Ηλιόπουλο να απαντάει: «Πρέπει να μαζέψουμε ένα δωμάτιο χαρτιά. Εγώ είμαι εδώ από το ’25, έναν χρόνο. Να πάω στον εισαγγελέα από τον πρώτο μήνα; Δεν είμαι εδώ 10 χρόνια. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί παραπάνω από αρκετά στοιχεία.

Επειδή υπάρχει προσπάθεια από την ΕΠΟ, από καταγγέλλοντες, να μετατραπώ εγώ σε εγκαλούμενο, έχω κάτι να μοιραστώ. Ο πατέρας του νυν προέδρου, που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και δικάζεται στην υπόθεση της “κάρτας υγείας”, δεν είναι ντροπή οι μάρτυρες κατηγορίας να μετατρέπονται, όπως λέει ο Τύπος, σε μάρτυρες υπεράσπισης;».

Ο Ηλιόπουλος κατέθεσε, αμέσως μετά, τα σχετικά έγγραφα και συνέχισε: «Ό,τι σας πω ότι είναι ντροπή, δεν αποτελεί δική μου κρίση, τα γράφει ο Τύπος. Αναφέρομαι και στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΠΟ, που παραπέμπει τις δικές μου δηλώσεις, ενώ υπάρχουν τόσες άλλες. Μετά το Άρης – Ολυμπιακός υπήρξαν δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού ότι «ο διαιτητής ήθελε να χάσει ο Ολυμπιακός».

Δεν κλήθηκε ποτέ κανείς γι’ αυτό. Δεν με ενοχλεί, μου δόθηκε βήμα να πω κάποια πράγματα και βλέπω ότι υπάρχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Δεν μπορούν, όμως, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και να διαπομπεύονται διαιτητές από άλλες μεγάλες ομάδες χωρίς να καλείται κανείς.

Πάμε στο πρόσφατο της Παναγιώτας. Δεν είναι ντροπή να εμφανίζονται δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κάποιος «Γιαννάκης» κινείται στην Παναγιώτα της ΕΠΣ, με στόχο –όπως γράφεται– να ρίξουν την ΕΠΟ και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Ομοσπονδία; Και να γράφεται συχνά ότι εξωδιοικητικός παράγοντας, πρώην της ΑΕΚ, παίρνει τηλέφωνα διαιτητές και τους λέει να βγάζουν κάρτες στην ΑΕΚ;

Είναι μικρό πράγμα να επιχειρούν κάποιοι, μέσω των ΕΠΣ, να ανατρέψουν τη διοίκηση της ΕΠΟ;

Να πω και για τον κ. Σπάθα. Βρέθηκε εκεί ένα τρίο, μαζί με τον κ. Παναγιώτου και τον κ. Παπαδόπουλο. Υποτίθεται ότι ο κ. Σπάθας είναι ο δίκαιος κριτής. Την ίδια ώρα, όμως, βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό, με παράγοντες των ΕΠΣ – ο νοών νοείτω. Επειδή έμαθα αυτή την ιστορία, μπήκα και τους είπα: “Τι μαζευτήκατε εδώ να κάνετε; Να σας φωτίσει ο Θεός να πορευτείτε με το ευ αγωνίζεσθαι”. Άλλη μία ντροπή.

Έχουμε τον κ. Καραπαπά, ο οποίος παρακολουθεί το VAR σαν να είναι βοηθός του διαιτητή, σε απόσταση αναπνοής, εξετάζοντας τη φάση του επίμαχου πέναλτι, χωρίς –όπως καταγγέλλεται– να διαθέτει διαπίστευση, ενώ βρίσκεται και στον πάγκο.

Δεν είναι ντροπή να βρίσκεται κάποιος στο γήπεδο χωρίς διαπίστευση, να κάθεται στον πάγκο και να είναι σε τόσο κοντινή απόσταση από τη διαδικασία; Και να μην υπάρχει καμία αναφορά γι’ αυτό σε έκθεση παρατηρητή;».

Από εκεί και πέρα, συνεχίζοντας την απολογία του, ο Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και στην επίθεση σε Ρότα και Κοϊτά στο Καραϊσκάκη, στο περσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και στο περιστατικό με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο υπόγειο πάρκινγκ του γηπέδου της ΑΕΚ.

«Βιαιοπραγία Κοϊτά και Ρότα στο Φάληρο. Βρέθηκαν αυτοί που το έκαναν και οδηγούνται ως κατηγορούμενοι. Αυτό δεν είναι ντροπή; Φθορές ξένης περουσίας στο Μπελούγκα στον Πειραιά. Ισοπαλία με τον Αστέρα και και φθορές στο μαγαζί. Λουτσέσκου. Χτυπήσαν δύο παιδιά και αν αυτό δεν είναι ντροπή, χάνουμε τα λογικά μας. Δολοφονία ΑΕΚ οπαδού στη Χαλκίδα, δεν είναι ντροπή; Δολοφονία Λυγγερίδη δεν είναι ντροπή; Υπόθεση Κοριόπολις, δεν είναι η μεγάλη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου που κάποιοι πάνε να ρίξουν κουβέρτα να την κουκουλώσουν;

Πρέπει να είσαι θαρραλέος και να ζητάς και συγνώμη. Προφανώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μία διαδικασία να φιμωθώ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν γίνεται να τους καίνε φούρνους, να τους δέρνουν, να τους φτύνουν, να δέρνουν με κλωτσιές τον ελίτ διαιτητή Μάσα στη φυσούνα στο Καραϊσκάκης. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Όσοι καταγγέλλουν για διαιτησία δεν έχουν στοιχεία. Εδώ όμως υπάρχουν.

Πόσο ντροπή να πετάς φούστα στον πρόεδρο της ΕΠΟ; Να σου κατεβαίνουν τα παντελόνια στο γήπεδο και να είσαι ημίγυμνος; Πόσο ντροπή είναι όλα αυτά; Να κάνω και μία δήλωση. Καλό θα ήταν, για αυτούς που το προσπαθούν να με φιμώσουν, να μην ξύνονται στη γκλίτσα. Όσο το προσπαθούν θα έχουν χιλιάδες δημοσιεύματα που θα τους γυρνούν μπούμερανγκ».