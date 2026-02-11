Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να απαντήσει στα όσα ισχυρίστηκε ο άλλοτε ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αναφορικά με το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο διάσημος ατζένης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που εκπροσωπούσε τον Γάλλο σέντερ και νυν παίκτη του Παναθηναϊκού είχε κάνει δηλώσεις στην εκπομπή «Indirektno» και ως προς τον λόγο για τον οποίο «έλυσε» της συνεργασία του με τον Ματίας Λεσόρ. Στάθηκε στην εποχή που είχε πάρει μεταγραφή στην Παρτίζαν και στα όσα του είχε πει ο Λεσόρ και ισχυρίστηκε ότι είχε αλλάξει την αρχική του απόφαση και αντί για την Παρτίζαν ήθελε τελικά τον Ερυθρό Αστέρα.

«’Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτιζάν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα’. Του απάντησα: ‘Ξέρεις τι, Ματίας; Αν τώρα σε πάω στον Ερυθρό Αστέρα, θα είμαι εχθρός για πάντα. Ο κόσμος θα πιστέψει ότι πήρα το συμβόλαιο της Παρτιζάν για να εξασφαλίσω καλύτερους όρους αλλού’» ήταν τα λογια του Ραζνάτοβιτς στην εκπομπή αναφέροντας στην συνέχεια ότι διέκοψε την συνεργασία του με τον Γάλλο. Ο Λεσόρ απάντησε με σχετική ανάρτηση στο Instagram μέσω story του και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου χθες βράδυ και δεν μπερδεύτηκα με το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ».