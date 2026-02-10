Σε συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2027, με το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι να μοιάζει όλο και πιο πιθανό.

Ο 33χρονος Αιγύπτιος άσος ήταν και πέρυσι στόχος ομάδων της Σαουδικής Αραβίας, ο ίδιος όμως δεν συζητούσε κάτι τέτοιο και παρέμεινε στη Λίβερπουλ, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά… Ο Σαλάχ έχει παράπονα από τη διοίκηση του κλαμπ και με το συμβόλαιό του να λήγει το 2027, το προσεχές καλοκαίρι θα πρέπει είτε να ανανεώσει είτε να πωληθεί για να μην αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευθεί η Αλ Ιτιχάντ και έχει αρχίσει συζητήσεις μαζί του, με στόχο να τον πείσει να φύγει από το Άνφιλντ και να υπογράψει σε αυτή το προσεχές καλοκαίρι, με τη διοίκηση της Λίβερπουλ -σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα- να είναι ενήμερη για τις διαπραγματεύσεις και να βλέπει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο πώλησης του Αιγύπτιου.

Ο Σαλάχ βρίσκεται από το 2017 στους «κόκκινους» και εξελίχθηκε σε ίνδαλμα για τους οπαδούς, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του Champions League, υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ.