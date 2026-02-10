Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής (13/2) με τη Φενέρμπαχτσε αλλά η προπόνηση της Τρίτης (10/2) έγινε χωρίς τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ταξίδεψε στην Τουρκία για την κηδεία της μητέρας του.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague και το γεγονός ότι ο Κέντρικ Ναν προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη προκάλεσε, αν μη τι άλλο, χαμόγελα. Ο Αμερικανός σταρ πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση της ομάδας, όχι όμως και ο Αταμάν.

Ο Τούρκους κόουτς αναχώρησε για την πατρίδα του και συγκεκριμένα την Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του, την οποία αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο θάνατος της Γκιουλτέν Αταμάν έχει βυθίσει στη θλίψη το τουρκικό μπάσκετ, με την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης της χώρας να εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε τα εξής: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει ανάπαυση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».