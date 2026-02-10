Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν, όπως όλα δείχνουν, θα έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν καθώς προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη (10/2).

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει απουσιάσει από έξι αγώνες των «πράσινων» στην Ευρώπη και αυτό έχει φανεί και μάλιστα πολύ, οπότε το γεγονός ότι προπονήθηκε κανονικά πλέον μόνο χαμόγελα προκαλεί στον Αταμάν, στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους.

Το οστικό οίδημα στον αστράγαλο κράτησε εκτός δράσης για ένα μήνα τον Ναν, τώρα όμως ετοιμάζεται για την επιστροφή του καθώς ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης και ανεβάζει ρυθμό για να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τη Φενέρ, η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει ανέβει στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε θεραπεία καθώς ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.