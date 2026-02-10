Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε αναμένεται να αποτελέσει ο Σωτήρης Συλαΐδόπουλος. Η ομάδα μετράει τέσσερις συνεχόμενες ήττες και βρίσκεται μόλις στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τις εξελίξεις να είναι προδιαγεγραμμένες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «A Bola», ο Έλληνας προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν, πληρώνοντας την κακή πορεία της ομάδας.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για την επίσημη λύση της συνεργασίας τους. Η Ρίο Άβε, βρίσκεται στην 14η θέση του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία και θα δώσει μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.