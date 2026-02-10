Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, παραχώρησε μια σύντομη συνέντευξη στο ESPN, όπου μίλησε για την καθημερινότητά του και τις συνήθειες ενός 18χρονου επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Ο νεαρός Ισπανός θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε ομάδα της La Liga τον 21ο αιώνα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στις 29 Απριλίου 2023, σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 16 ημερών.

Ο Γιαμάλ κερδίζει συχνά τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο, όμως η προσοχή στρέφεται πάνω του και για την προσωπική του ζωή. Στη συνέντευξή του εξήγησε πώς οργανώνει την καθημερινότητά του, τονίζοντας ότι προσπαθεί να ζει όπως οι συνομήλικοί του. Φαίνεται ότι έχει ήδη βρει τον τρόπο να διαχωρίζει τη ζωή του από το ποδόσφαιρο, αφιερώνοντας χρόνο τόσο στην προετοιμασία και την καλύτερη απόδοσή του όσο και στη χαλάρωση και την αποφόρτιση.

«Κάνω ό,τι ένας 18χρονος, παίζω Playstation, βγαίνω βόλτα με τους φίλους μου. Προσπαθώ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και να ζω τη ζωή μου. Προσπαθώ να μην επικεντρώνομαι αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, να μην είμαι συνεχώς συγκεντρωμένος στον αγώνα ή να βλέπω βίντεο με τον αμυντικό που αντιμετωπίζω, τίποτα από αυτά.

Προσπαθώ να απολαμβάνω όλη την ημέρα και, όταν είμαι στο γήπεδο, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά όταν φεύγω από το γήπεδο, κάνω το ίδιο, αποσυνδέοντας τον εαυτό μου από το ποδόσφαιρο όσο το δυνατόν περισσότερο» τόνισε.