Η ανοδική πορεία του ΟΦΗ συνεχίζεται καθώς με το 3-2 επί του Λεβαδειακού, τον οποίο θα αντιμετωπίσει ξανά σε λίγες μέρες στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και πάτησε πιο γερά στην 8η θέση.

Λίγα 24ωρα μετά την ισοπαλία στον πρώτο ημιτελικό, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά, για τη Stoiximan Super League αυτή τη φορά, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι και να ανοίγουν το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Πεντρόσο που βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά, μετά την ωραία συνεργασία των Βήχου, Συμελίδη και Μπάλτσι.

Το 0-1 όμως δεν έμεινε για πολύ, καθώς αμέσως μετά, στο 10′, οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά και με συρτό διαγώνιο σουτ του Θεοδοσουλάκη, στον οποίο πήγε η μπάλα μετά την προσπάθεια του Κανελλόπουλου, έγινε το 1-1. Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό και οι δύο ομάδες έπαιζαν ανοιχτά με στόχο το δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχαν οι Κρητικοί.

Στο 37′ ο Σαλσέδο πήρε τη μπάλα από αριστερά, συνέκλινε και με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής την έστειλε στα δίχτυα του Άνακερ για το 2-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Περισσότερα σε λίγο…

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (75΄ Γκονζάλεθ), Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Κωστούλας (83΄ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης (60΄ Φούντας), Σαλσέδο.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανακερ, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Νίκας (46΄ Τζάλοου), Κωστή, Μπάλτσι (46΄ Βέρμπιτς), Μανθάτης (46΄ Παλάσιος), Πεντρόσο (73΄ Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (83΄ Παπαδόπουλος).