Τη λύση της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε την Κυριακή (8/2) ο Βόλος, ο οποίος μετράει πλέον πέντε συνεχόμενες ήττες στη Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλοί αντιμετώπισαν το Σάββατο (7/2) τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες, τελικά όμως γνώρισαν ακόμη μία ήττα, την πέμπτη συνεχόμενη, για να γίνει ακόμη πιο βαρύ το κλίμα.

Με τις ελπίδες, επομένως, για είσοδο στην πρώτη 4άδα να έχουν χαθεί, η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει στη θέση του ο Φερνάντο και τελικά υπήρξε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του.

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.