Η αυλαία της 20ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει σήμερα με τρεις αναμετρήσεις που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, τόσο στη μάχη της παραμονής όσο και στην προσπάθεια για την οκτάδα.

Στη Λάρισα, η ανεβασμένη ΑΕΛ υποδέχεται έναν Παναιτωλικό που ψάχνει απεγνωσμένα αντίδραση μετά από συνεχόμενες ήττες, ενώ στην Τρίπολη ο Αστέρας παίζει ίσως ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του, απέναντι σε έναν Βόλο που έχει μπει σε περίοδο κάμψης.

Τέλος, στην Αθήνα η Κηφισιά θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες για να μη χάσει άλλο έδαφος, με τον Ατρόμητο να κυνηγά αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει ζωντανό στη διεκδίκηση των πλέι οφ 5-8.



ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

17:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η ΑΕΛ πέτυχε και τρίτη συνεχόμενη νίκη, πάλι χωρίς να δεχθεί γκολ, αυτήν τη φορά εκτός έδρας με τον Βόλο και ανέβηκε στην δέκατη θέση, σε απόσταση έξι βαθμών πλέον από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Παντελίδης δείχνει να έχει βρει τις λύσεις, κύρια στην άμυνα που αποτελούσε και το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχει την ομάδα του συνολικά πέντε αγωνιστικές χωρίς ήττα και πάει με την καλύτερη ψυχολογία σε ένα ακόμη κρίσιμο ματς. Απών είναι ο τιμωρημένος μπακ Κοσονού.

Ο Παναιτωλικός είχε δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, αλλά αυτή η ήττα ήταν η έκτη συνεχόμενη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με αποτέλεσμα να παραμένει οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και να χρειάζεται ακόμη περισσότερο αποτέλεσμα στην Λάρισα. Καλείται όμως να βρει και λύσεις τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά και προσπαθεί με μεταγραφές να ενισχυθεί ουσιαστικά. Εκτός είναι ο τιμωρημένος επιθετικός Χότζα, από την άλλη πλευρά επιστρέφουν ο αμυντικός Σιέλης, ο μέσος Σατσιάς και ο φορ Εστεμπάν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΟΛΟΣ

18:00, Novasports 2HD

Ο Αστέρας έχασε εύκολα από τον Ολυμπιακό μεσοβδόμαδα στο εξ αναβολής παιχνίδι και με αυτήν την ήττα συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας μόλις ένα γκολ σ’ αυτό το διάστημα, ενώ είναι επτά αγωνιστικές χωρίς τρίποντο και παραμένει προτελευταίος. Πλέον, «καίγεται» για βαθμούς για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις και το ματς με τον Βόλο είναι πολύ σημαντικό. Από πρόβλημα προέρχονται οι επιθετικοί Μακέντα, Χαραλαμπόγλου, επιστρέφουν οι αμυντικοί Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ και ο μέσος Μουνιόθ.

Η περίοδος ντεφορμαρίσματος επιβεβαιώθηκε και στον αγώνα με την Λάρισα για τον Βόλο, που συνεχίζει να μην έχει βαθμό μέσα στο 2026 και σκοράρει με μεγάλη δυσκολία. Παραμένει βέβαια ψηλά στη βαθμολογία, στην έκτη θέση, αλλά χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα για να ξεπεράσει την κρίση και να μην τεθεί σε κίνδυνο η παρουσία του στα πλέι οφ 5-8. Εκτός έδρας έχει αρκετά τρίποντα, αλλά προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Απών είναι ο τιμωρημένος στόπερ Κάργας, από πρόβλημα προέρχεται ο μεσοεπιθετικός Μαρτίνες.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

20:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η Κηφισιά δεν είναι σε… καλό φεγγάρι, αν και απέναντι στον Παναθηναϊκό το πάλεψε ακόμη κι όταν έμεινε με δέκα παίκτες, έστω κι αν στο τέλος το σκορ έφτασε στο 3-0. Ωστόσο, δεν μπορεί να πάρει συνολικά τα αποτελέσματα που θέλει κι έχει μείνει έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη και για πρώτη φορά έμεινε εκτός οχτάδας, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει ξανά ώθηση και θα παίξει χωρίς τον τιμωρημένο στόπερ Πέτκοφ.

Για άλλη μία φορά ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την έδρα του και η ήττα από τον ΟΦΗ συνιστά μία χαμένη ευκαιρία για να μπει στην οχτάδα. Είναι τέσσερις βαθμούς από τα πλέι οφ 5-8, αλλά και τέσσερις από την επικίνδυνη ζώνη και το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πιο αποτελεσματικός εκτός έδρας με μία νίκη και μία ισοπαλία στα δύο τελευταία ματς χωρίς να δεχθεί γκολ. εκτός είναι ο γκολκίπερ Κοσέλεφ και ο φορ Τσιλούλης.