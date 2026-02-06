Το παιχνίδι στο Μπέργκαμο (0-3) επιβεβαίωσε ότι η Γιουβέντους δυσκολεύεται έντονα να γίνει αποτελεσματική στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, ιδιαίτερα όταν απουσιάζει ο Γιλντίζ. Ο Σπαλέτι ήλπιζε μέχρι την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου στην απόκτηση ενός καθαρού σέντερ φορ, ακριβώς για βραδιές σαν κι αυτή, όπου μία και μόνο διαφορετική ενέργεια θα μπορούσε να αλλάξει την τροπή ενός αγώνα που από νωρίς στράβωσε.

Με τον Γιλντίζ να μένει στον πάγκο και να περιορίζεται σε ζέσταμα, λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό από το ματς στην Πάρμα, ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τον ΜακΚένι στα αριστερά, ώστε να ανοίξει χώρους για τις κινήσεις του Τουράμ. Το πλάνο λειτούργησε μόνο εν μέρει στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να φέρει αποτέλεσμα στο σκοράρισμα. Ο Σπαλέτι επιχείρησε να αλλάξει τη ροή του αγώνα και με την είσοδο του Μπογκά (στο ντεμπούτο του), όμως ούτε ο «αντι-Γιλντίζ» κατάφερε να αυξήσει την απειλή στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Ντέιβιντ, που είχε μια κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο, δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να «ξεκλειδώσει» κλειστά και σκληρά παιχνίδια, το ίδιο ισχύει και για τον Οπέντα. Η επιστροφή του Βλάχοβιτς αναμένεται τον Μάρτιο και ίσως αποδειχθεί καθυστερημένη.

Παρά το καλό ξεκίνημα, η Γιουβέντους δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει πραγματικά επικίνδυνη κοντά στην αντίπαλη εστία, δίνοντας στην Αταλάντα τον χρόνο να οργανώνεται αμυντικά. Προς το παρόν, μοναδικός καθαρός φορ παραμένει ο Βλάχοβιτς, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την επέμβαση και βρίσκεται στο στάδιο της επανένταξης. Μέχρι να είναι έτοιμος, η Γιούβε καλείται να βρει άμεσα εναλλακτικές λύσεις, γιατί η αναμονή από μόνη της δεν αρκεί.