Μονόδρομος για τον Γιαννακόπουλο

Ξεκινάω με μπάσκετ, όπου είχαμε νέα ήττα του Παναθηναϊκού και θα ακολουθήσει μάχη για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις. Μια μεταγραφή που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο Γιαννακόπουλος μετά τα όσα έχει αναφέρει στο Instagram για βόμβες κλπ. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ανέβασε τον πήχη με όσα έλεγε μετά τη μεταγραφή του Τζόουνς στον Ολυμπιακό και τώρα η απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις είναι μονόδρομος για να μη βρεθεί εκτεθειμένος απέναντι στους οπαδούς, οι οποίοι είναι συνεχώς δίπλα στην ομάδα και στηρίζουν παρά το γεγονός ότι παίρνουν απανωτές πίκρες.

Μεταγραφάρα που δεν αρκεί όμως

Το κακό βέβαια για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ακόμη κι αν αποκτήσει τον Χέιζ-Ντέιβις, τον MVP του περσινού Final Four, δεν θα αλλάξουν και πολλά. Όχι άμεσα τουλάχιστον. Ότι είναι παικταράς δεν αμφισβητείται, αλλά το πρόβλημα των «πράσινων» δεν είναι απλά το γεγονός ότι δεν έχουν τον Χέιζ-Ντέιβις στο ρόστερ τους. Δεν λειτουργούν όλα καλά στην ομάδα και απλά υπάρχει ανάγκη για έναν παικταρά στο «4». Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά αγωνιστικά προβλήματα και κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει στον Γιαννακόπουλο ότι αν κάνει αυτή τη μεταγραφή, η οποία θα είναι και πολύ ακριβή, θα πιάσουν τόπο τα λεφτά του. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα όμως, είναι μονόδρομος η απόκτησή του.

Το μεγάλο τεστ του Σπανούλη

Παραμένοντας στο μπάσκετ, να σημειώσω ότι είναι πολλοί αυτοί που παρακολουθούν με ενδιαφέρον όσα γίνονται στη Μονακό. Και το ενδιαφέρον τους δεν περιστρέφεται γύρω από το ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν το καλοκαίρι και θα είναι διαθέσιμοι για μεταγραφές, αλλά γύρω από το πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ο Σπανούλης. Πρόκειται για την πρώτη πολύ δύσκολη συνθήκη που αντιμετωπίζει ως προπονητής και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χειριστεί τα πράγματα και ποια θα είναι η κατάληξη. Και κάπου εδώ να υπενθυμίσω ότι για τον Σπανούλη υπάρχει ενδιαφέρον από την Ισπανία.

Δικαιωμένος και οργισμένος

Χαμόγελα επικρατούν στην ΑΕΚ για τη δικαίωση του Ηλιόπουλου μετά την απολογία του στον αθλητικό δικαστή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ πάντως παραμένει έξαλλος με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, καθώς θεωρεί ότι έπαιξαν βρώμικο παιχνίδι εις βάρος του. Ο Ηλιόπουλος όπου βρεθεί κι όπου σταθεί αναφέρεται στις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν για τον Μάκελι, όταν ο ίδιος χτύπησε καμπανάκι λόγω διάφορων πληροφοριών που είχαν φτάσει στα αυτιά του για τον Ολλανδό διαιτητή. «Δεν μπορεί να χωνέψει με τίποτα την κοροϊδία, τρελαίνεται αν βλέπει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους που δεν φέρονται αντρίκεια», μου έλεγε άτομο του περιβάλλοντός του.

Προς απομάκρυνση ο Γκρούγιτς

Στα αγωνιστικά της ΑΕΚ, υπάρχει πλέον η επιβεβαίωση για την απογοήτευση του Νίκολιτς για τον Γκρούγιτς. Ο Σέρβος προπονητής στήριξε από την πρώτη στιγμή τον συμπατριώτη του, αυτός όμως δεν ανταπόδωσε ποτέ με τις εμφανίσεις του. Το κλίμα δεν είναι καλό για τον Γκρούγιτς εδώ και καιρό και το γεγονός ότι είναι ένας από τους παίκτες που βγήκαν από την ευρωπαϊκή λίστα επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του στην ομάδα είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Με τα σημερινά δεδομένα, βασικά, ο Γκρούγιτς δεν πρόκειται να παραμείνει στους «κιτρινόμαυρους» και για την επόμενη σεζόν, εκτός κι αν κάνει… τρελά πράγματα από εδώ και πέρα.

Φορτώνει ο Ιβάν…

Στον ΠΑΟΚ, τέλος, δεν αργεί η μέρα που θα δούμε την πρώτη κόντρα του Σαββίδη με τον Μυστακίδη. Το κλίμα στη Θεσσαλονίκη είναι… περίεργο, από ό,τι μαθαίνω, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να περιμένει από το νέο αφεντικό της ΚΑΕ να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του. Ο Μυστακίδης έχει ήδη αρχίσει να ξοδεύει για τον ΠΑΟΚ, για τη μεταγραφική ενίσχυσή του, δεν έχει ασχοληθεί ακόμη όμως με τις οφειλές προς τον Ερασιτέχνη και προς τον Σαββίδη, ο οποίος είχε βοηθήσει οικονομικά την ΚΑΕ όταν δεν υπήρχε κανείς άλλος να το κάνει. Και αν καθυστερήσει κι άλλο να ασχοληθεί με το θέμα, ο Ιβάν θα ανεβάσει τους τόνους. Ακόμη κι αν δεν χρειαστεί να μιλήσει ο ίδιος…