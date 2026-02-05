Σχεδόν επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Ρόμα, το ενδεχόμενο επιστροφής του Φραντσέσκο Τότι στον σύλλογο επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Ο απόλυτος θρύλος των «Tζιαλορόσι», με 25 χρόνια προσφοράς ως ποδοσφαιριστής και δύο ακόμη σε διοικητικό πόστο, φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στο να επανασυνδεθεί με τη μεγάλη του αγάπη.

Τη σχετική αποκάλυψη έκανε ο Κλαούντιο Ρανιέρι σε δηλώσεις του στο «Sky Sports», επισημαίνοντας ότι η οικογένεια Φρίντκιν εξετάζει εδώ και καιρό σοβαρά την προοπτική επιστροφής του Τότι, εκτιμώντας πως μπορεί ακόμη να προσφέρει ουσιαστικό έργο στον σύλλογο.

Όπως αναφέρει και η «Gazzetta dello Sport», οι ιδιοκτήτες της Ρόμα φέρονται να δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο προβλέπει έναν ρόλο με τεχνικά και διοικητικά χαρακτηριστικά για τον Τότι, ώστε να έχει ενεργή συμμετοχή τόσο στην καθημερινότητα της ομάδας όσο και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της.

«Οι Φρίντκιν το έχουν στο μυαλό τους εδώ και αρκετό καιρό. Ο Φραντσέσκο μπορεί ακόμη να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος για τη Ρόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρανιέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 ο Τότι είχε δηλώσει πως «αν φύγω, δεν θα είναι δικό μου λάθος», ωστόσο, παρά τις εντάσεις που υπήρξαν με την προηγούμενη διοίκηση, το κλίμα πλέον δείχνει ώριμο για ένα πιθανό νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο.