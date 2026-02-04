Ο ΠΑΟΚ παραχώρησε στην Καϊσέρισπορ τον Φιόντορ Τσάλοφ ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν, με την τουρκική ομάδα να μην έχει οψιόν αγοράς του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα.

Ο Ρώσος φορ δεν υπολογιζόταν από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τελικά στο δεύτερο μισό της σεζόν θα είναι στην Τουρκία για λογαριασμό της Καϊσέρισπορ, η οποία είχε ενδιαφερθεί και το περασμένο καλοκαίρι.

Το θέμα δεν προχώρησε τότε, προχώρησε όμως τώρα, με τον ΠΑΟΚ να τα βρίσκει σε όλα με τους Τούρκους, οι οποίοι και επισημοποίησαν την απόκτησή του με δανεισμό ως το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Καϊσέρισπορ θα δώσει ένα ποσό στον «δικέφαλο του βορρά» αλλά δεν αναφέρεται αυτό, ενώ τονίζουν πως στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς του παίκτη.