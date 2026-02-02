Με την ψυχή στο στόμα –και την περούκα στο χέρι– κέρδισε ο Αμερικανός μποξέρ, Τζάρελ Μίλερ, στον αγώνα βαρέων βαρών στη Νέα Υόρκη. Ο Μίλερ επικράτησε οριακά το Σάββατο, όμως κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Madison Square Garden το πρόσθετο μαλλί του άρχισε να ξεκολλάει μετά από μια σειρά χτυπημάτων που δέχτηκε από τον αντίπαλό του, Κίνγκσλεϊ Ιμπέ.

Αντιλαμβανόμενος στο τέλος του γύρου ότι η περούκα που φορούσε είχε μετατοπιστεί, ο 37χρονος πυγμάχος χαμογέλασε και την πέταξε στο πλήθος. Παρά την απώλεια της… κόμης του, ο Μίλερ διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να πάρει τη νίκη με πλειοψηφική απόφαση, σύμφωνα με το Sky News.

Το πιο παράξενο, όμως, ήταν η εξήγηση που έδωσε: ισχυρίστηκε ότι τα μαλλιά του «κάηκαν», επειδή λούστηκε με χλωρίνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μια λύση έκτακτης ανάγκης.

Περιγράφοντας το περιστατικό στη συνέντευξη μετά τον αγώνα, ο Μίλερ είπε: «Πήγα στο σπίτι της μαμάς μου και είχε κάτι μπουκάλια με σαμπουάν πάνω στο τραπέζι. Λούστηκα, αλλά τελικά ήταν κάτι σαν αμμωνία με χλωρίνη. Κυριολεκτικά έχασα τα μαλλιά μου πριν από δύο μέρες! Έτσι, πήρα τηλέφωνο τον μάνατζέρ μου και του είπα “Βρες μου επειγόντως μια από εκείνες τις περούκες με την πλούσια χαίτη“. Την κόλλησα πάνω μου στα γρήγορα… Είμαι κωμικός τύπος, μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι».