Ένα φάουλ που ζήτησε ο Ρισόν Χολμς στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Άρη και δεν δόθηκε προκάλεσε την έκρηξη του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε.

Το σκορ ήταν 72-66 για τους «κίτρινους» και με 4,5 λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου ο Χολμς ζήτησε φάουλ, με τους διαιτητές όμως να μην καταλογίζουν τίποτα.

Αποτέλεσμα; Ο Αταμάν έγινε πραγματικά έξαλλος και διαμαρτυρήθηκε έντονα μπαίνοντας και στο παρκέ, με συνέπεια να αποβληθεί από τους διαιτητές.

Παράλληλα, μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού αποβλήθηκε και ο Χολμς με δεύτερη τεχνική ποινή, καθώς διαμαρτυρήθηκε και αυτός για το φάουλ που δεν δόθηκε.