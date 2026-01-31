Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τις αντιπάλους τους στο Champions League και στο Europa League, με την Opta να βγάζει και τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι «πράσινοι» και οι «ασπρόμαυροι» θα συμμετέχουν στα πλέι οφ με στόχο την πρόκριση στους «16» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν και η Opta ανέλυσε τα πάντα και κατέληξε στις πιθανότητες που έχει η κάθε ομάδα.

Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού είναι στο 42%, με τη Λεβερκούζεν να θεωρείται φαβορί με 58%. Από εκεί και πέρα, πρόκριση βλέπει η Opta και για τις Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ και Μπόντο Γκλιμτ.

✅ Champions League – To Secure R16:



🇩🇪 Dortmund – 57%

🇮🇹 Atalanta – 43%



🇵🇹 Benfica – 42%

🇪🇸 Real Madrid – 58%



🇫🇷 AS Monaco – 15%

🇫🇷 PSG – 85%



🇹🇷 Galatasaray – 37%

🇮🇹 Juventus – 63%



🇧🇪 Club Brugge – 37%

🇪🇸 Atlético Madrid – 63%



🇦🇿 Qarabağ – 10%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle – 90%



🇳🇴… pic.twitter.com/QEW1rq9VBm — Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2026

Σε ό,τι αφορά το Europa League, η Opta δίνει 45% πιθανότητες στον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν που είναι φαβορί με 55%, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 46% πιθανότητες πρόκρισης στους «16», με τη Θέλτα να είναι το φαβορί με 54%.