Τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμους αγώνες για τη φάση των «16» του Basketball Champions League γνώρισε η Καρδίτσα με το 79-93 από την Τόφας Μπούρσα.

Οι Θεσσαλοί είχαν υποδεχθεί στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena και τώρα υποδέχθηκαν την Τόφας με στόχο την πρώτη νίκη. Η Καρδίτσα το πάλεψε όσο μπορούσε και ήταν στο -3 (46-49) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στη συνέχεια όμως το παιχνίδι… στράβωσε.

Παρά τις προσπάθειες των Τζέφερσον και Εστράδα που ήταν οι πρώτοι σκόρερ της, με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα, η ελληνική ομάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 79-93 από τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μία νίκη και μία ήττα μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 46-49, 62-75, 79-93

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 13, Μπράντον Τζέφερσον 7, Χόρχλερ 11 (2), Έλις 11 (1), Καμαριανός, Κασελάκης 8 (2), Καμπερίδης 6 (2), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιεν Τζέφερσον 15 (3), Μάντσεν 2.

Τόφας Μπούρσα (Ραΐκοβιτς): Φλόιντ 10 (2), Τσενγκίζ, Πέρες 8 (2), Σαϊμπίρ 6, Γουέιλι 10 (2), Γκετσίμ 5 (1), Κιντ 2, Λούις 6, Μπλάζεβιτς 19, Μπεσόν 22 (4), Κορκμάζ 5 (1).