Η κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στον χώρο της Formula 1 εδώ και πάνω από δώδεκα χρόνια. Από το σοβαρό ατύχημα στις γαλλικές Άλπεις τον Δεκέμβριο του 2013, η σύζυγός του Κορίνα και η οικογένεια έχουν δημιουργήσει ένα απόρθητο τείχος προστασίας γύρω από τον πρώην πρωταθλητή.

Πρόσφατο άρθρο του Τζόναθαν ΜακΕβόι στη «Daily Mail» αναφέρει ότι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είναι πλέον κλινήρης και περνά αρκετό χρόνο σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο σπίτι του, έχοντας στοιχειώδη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και αντιλαμβανόμενος ερεθίσματα από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Παρά τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, η οικογένεια Σουμάχερ δεν επιβεβαιώνει τίποτα επίσημα, διατηρώντας τη στάση ότι η ιδιωτικότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα. Κάθε διαρροή, όσο αισιόδοξη κι αν φαίνεται, πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, καθώς παλαιότερα δημοσιεύματα είχαν οδηγήσει σε διαψεύσεις και νομικές ενέργειες.

Για τους θαυμαστές, κάθε νέο στοιχείο λειτουργεί ως φως ελπίδας. Όμως η ουσία παραμένει: ο Μίκαελ Σουμάχερ συνεχίζει τον πιο προσωπικό του αγώνα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το σύνθημα «Keep Fighting Michael» ενώνει τον κόσμο της F1, με σεβασμό στην επιλογή της οικογένειας να διατηρεί μυστικότητα.