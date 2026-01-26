Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία για την αγορά της Σεβίλλης, με βάση τις ισπανικές πηγές.

Νέο… αφεντικό πρόκειται να έχει στο άμεσο μέλλον στην Σεβίλλη ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία του συλλόγου με τον Σέρχιο Ράμος, για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός στα 40 του χρόνια αποφάσισε σε συνεργασία με το ταμείο Five Eleven, να προχωρήσει στο deal με την ομάδα από την οποία ξεκίνησε η σπουδαία πορεία του στα γήπεδα. Οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για μια συμφωνία που πλησιάζει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα χρέη των Ανδαλουσιανών.

Ο Ράμος θα υπογράψει την επιστολή πρόθεσης, που είναι το επόμενο βήμα και στην συνέχεια μαζί με τους συνεργάτες του θα αναλύσουν όλα τα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία και το 65% της Σεβίλλης να περάσει στα «χέρια» του σπουδαίου Ισπανού στόπερ. Εφόσον όλα αυτά συμβούν, εκείνος δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σε ομάδα της La Liga, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.