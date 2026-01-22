Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ και το όνομα του Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν και τυπικά την Πέμπτη (22/1) τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, η οποία είναι η πιο ακριβή της ιστορίας τους, συνεχίζοντας πλέον τις επαφές για τις επόμενες και στο προσκήνιο έρχεται το όνομα του Καμπίνι.

Ο 21χρονος αριστερός μπακ από τη Νότια Αφρική αγωνίζεται στη Μόλντε από τον Μάρτιο του 2025, έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028 και αρέσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φέρονται να έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις με τους Νορβηγούς.

Ο Κομπίνι είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Νοτίου Αφρικής, έχει 2 γκολ και 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές με τη Μόλντε και η χρηματιστηριακή αξία του, σύμφωνα με το transfermarkt, ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.