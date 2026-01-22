Με ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των οργανωμένων συνδέσμων, ο Ερασιτέχνης Άρης ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής που να ενδιαφέρεται για την αγορά των μετοχών της ΠΑΕ.

Φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα ήθελαν τους «κίτρινους» να είναι εν αναμονή εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ, τέτοιο θέμα όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ενημέρωσε ο Ερασιτέχνης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Έπειτα από τη συνάντηση ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θέλει να πληροφορήσει τους φίλους του σχετικά με όσα ισχύουν για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με διοικητικές εξελίξεις, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής.

Ως εκ τούτου συμπεριφορές που απαξιώνουν τον Σύλλογο μόνο κακό κάνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν σε καμία περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε μαζικά τους φίλους του ΑΡΗ να σταθούν δίπλα στον Α.Σ. την ΠΑΕ και την ΚΑΕ ΑΡΗΣ και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά. Με συσπείρωση και μέσα σε κλίμα ενότητας οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».