Η Εθνική ομάδα πόλο καθάρισε και τη Ρουμανία, με 18-9, πήρε την 6η νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και περιμένει πλέον τον ημιτελικό με την Ουγγαρία την Παρασκευή (23/1).

Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για καμία εκ των δύο ομάδων και με δεδομένη τη διαφορά δυναμικότητας όλοι ήξεραν ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε τη νίκη. Και την πήρε ξεκούραστα.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μπήκε δυνατά στο ματς, ήταν μπροστά με 5-0 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και με 9-1 όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο, οπότε βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει στη συνέχεια και να… επιτρέψει στους Ρουμάνους να σκοράρουν.

Με πρώτο σκόρερ τον Γενηδουνιά που πέτυχε 4 γκολ, η Εθνική ομάδα πήρε τελικά τη νίκη με 18-9, είναι η μοναδική αήττητη στη διοργάνωση και περιμένει πλέον πώς και πώς τον ημιτελικό με την Ουγγαρία, με στόχο να εξασφαλίσει το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 4-1, 4-4, 5-4

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Γκάντα, Γκεόργκε 1, Γεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάντσικ, Ντράγκουσιν, Λουντσάν.