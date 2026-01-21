Η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει να κερδίζει τον θαυμασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη στις εμφανίσεις της στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με βασικό της πλεονέκτημα τη δύναμη της έδρας της. Το στατιστικό που έχει δημιουργήσει στο γήπεδό της προκαλεί πραγματικά εντύπωση.

Η νορβηγική ομάδα προκάλεσε αίσθηση με τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 στη League Phase του Champions League αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως στην έδρα της καμία ομάδα δεν μπορεί να αισθάνεται άνετα.

Σε κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία έχει λάβει μέρος, η Μπόντο Γκλιμτ παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή μπροστά στο κοινό της, καταφέρνοντας να προστατεύσει το «σπίτι» της στη συντριπτική πλειονότητα των αγώνων της.

Χαρακτηριστικό είναι πως από το 2020 και έπειτα έχει επικρατήσει απέναντι σε σημαντικούς συλλόγους όπως ο Ολυμπιακός, η Λάτσιο, η Ρόμα και η Πόρτο. Συνολικά, σε 43 ευρωπαϊκά παιχνίδια στην έδρα της μετρά 32 νίκες, δύο ισοπαλίες και εννέα ήττες, αριθμοί που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη δυναμική της.