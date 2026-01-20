Παρελθόν από την ΑΕΚ θα αποτελέσει ο Μόουζες Οντουμπάτζο, καθώς η Ένωση ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Ομόνοια για την παραχώρησή του. Ο 32χρονος Άγγλος δεξιός μπακ ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στην Κύπρο, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της νέας του ομάδας και να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Οντουμπάτζο δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη φετινή σεζόν, γεγονός που αποτυπώθηκε και στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Στο πρωτάθλημα κατέγραψε μόλις δύο εμφανίσεις, περνώντας ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (24/8), ενώ ξεκίνησε βασικός απέναντι στον Άρη, όταν προέκυψε πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα. Παράλληλα, αγωνίστηκε και σε τρεις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας, συμπληρώνοντας συνολικά 257 λεπτά συμμετοχής τη φετινή χρονιά.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε χωρίς εμπόδια, με τις δύο ομάδες να δίνουν τα χέρια και τον παίκτη να αποχωρεί άμεσα από την Αθήνα. Ο Οντουμπάτζο είχε ενταχθεί στο δυναμικό της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 και σε αυτό το διάστημα μέτρησε συνολικά 24 συμμετοχές, σημειώνοντας και ένα ιδιαίτερα σημαντικό γκολ. Ήταν εκείνο απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που χάρισε στην Ένωση την πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας.