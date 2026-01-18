Επίθεση στους παίκτες του έκανε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, μετά την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο προπονητής των «πράσινων» είχε εκφράσει τα παράπονά του με όσα είπε στην ΕΡΤ αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και η συνέχεια δόθηκε στη συνέντευξη Τύπου, όπου έγινε σαφές ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

«Πιστεύω ότι παίξαμε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως, όταν είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ των Χολμς και Όσμαν, Γκραντ, είχαμε πρόβλημα, γιατί είχαμε μηδενική συνεισφορά από κάποιους παίκτες οι οποίοι έκαναν ζημιά στο σύστημα μας ακόμα μία φορά. Έπειτα ρισκάραμε να χάσουμε το παιχνίδι ξανά, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι μετά το Μόναχο.

Χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες του rotation, τους Ναν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, είχαμε πρόβλημα με τους άλλους παίκτες οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο. Ο Σλούκας έβγαλε χαρακτήρα και κερδίσαμε το ματς», είπε αρχικά ο Αταμάν και στη συνέχεια… ανέβασε ρυθμό.

«Κάποιοι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν ζημιά σε όλο μας το σύστημα. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που έλειψαν, αλλά κάποιοι όταν παίζουν έτσι, δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου και στο σύστημα μου», τόνισε ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ, για να απαντήσει: «Όχι είναι πολύ αργά. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες».

Τέλος, αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα, λέγοντας: «Ο Σλούκας, στα 36 του, δείχνει ότι είναι πάντα ηγέτης, ένας υπέροχος χαρακτήρας. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορείς να είσαι καλός παίκτης, μπορείς να είσαι μεγάλος παίκτης. Ο Κώστας είναι μεγάλος παίκτης».