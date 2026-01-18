Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 74-69 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τους παίκτες του.

Οι «πράσινοι» δεν είναι σε καλή κατάσταση από όταν μπήκε το 2026 και αυτό φαίνεται σε κάθε αγώνα, είτε στο πρωτάθλημα είτε στη Euroleague, με τον προπονητή να τα βάζει με τους παίκτες του μετά τη νίκη στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε με κάποιους παίκτες. Μερικοί παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν έτσι», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Φυσικά έλειπε ο Κέντρικ Ναν και αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Δεν πρέπει να βρω εγώ τη λύση, οι παίκτες πρέπει να βρουν τις λύσεις. Κάποιοι παίκτες αυτή τη στιγμή δεν μας προσφέρουν τίποτα».