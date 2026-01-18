Ο Παναθηναϊκός ήταν στο +20 κόντρα στον ΠΑΟΚ αλλά… κατάφερε να μείνει πίσω στο σκορ, στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως σοβαρεύτηκε και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 74-69.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να ξεσπάσουν μετά την ήττα από τη Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague και μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα από το ξεκίνημα και ανεβάζοντας, από εκεί και πέρα, σταθερά τη διαφορά.

Με τους Όσμαν, Τολιόπουλο και Γκραντ να σκοράρουν, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν στο +14 (4-18) στο 6′ και στο +19 (9-28) στο 10′, ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση. Όσο για τους «ασπρόμαυρους», ήταν εκτός τόπου και χρόνου και λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου έμειναν… χωρίς προπονητή, καθώς ο Γιούρι Ζντόβτς αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήθελε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε, με τον Παναθηναϊκό να πάει και στο +20 (19-39) και να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο +16 (27-43), έχοντας δώσει στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, ήρθαν τα πάνω κάτω… Με σερί 12-0 ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το 35-51 σε 47-51… βάζοντας φωτιά στις εξέδρες και με τους Μουρ και Ντίμσα να σκοράρουν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να προηγηθεί με 58-55, με το «τριφύλλι» να τα έχει χαμένα.

Με το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι πήγαν και στο +5 (60-55) και έδειχναν ικανοί να πάρουν μια μεγάλη και ανέλπιστη, με βάση το πώς είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, νίκη, ο Παναθηναϊκός όμως με επιμέρους σκορ 13-2 μετέτρεψε το 62-57 σε 64-70 και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 69-74.

Τα δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74