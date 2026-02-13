Με θετικό πρόσημο για το «σήμερα», αλλά με σαφείς επιφυλάξεις για το «αύριο», αποτυπώνει η Κομισιόν τη δυναμική του ελληνικού δημόσιου χρέους στη νέα ανάλυση βιωσιμότητας. Η εικόνα παραμένει διαχειρίσιμη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο η μεσοπρόθεσμη πορεία συνοδεύεται από κινδύνους που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Τα καμπανάκια της Κομισιόν

Στην πρώτη γραμμή των επισημάνσεων βρίσκονται οι κρατικές εγγυήσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πιθανές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από ελέγχους συγχρηματοδοτούμενων αγροτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράγοντες που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε δημοσιονομικούς «πονοκεφάλους».

Βραχυπρόθεσμα, οι δείκτες παραμένουν καθησυχαστικοί. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στο 9% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027, επίπεδο συμβατό με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ισχυρό ταμειακό απόθεμα, που διαμορφώνεται περί τα 44 δισ. ευρώ, λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, περιορίζοντας τις πιέσεις από ενδεχόμενες διακυμάνσεις στις αγορές και επιτρέποντας ευνοϊκότερους όρους δανεισμού.

Κλειδί η επενδυτική βαθμίδα

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από τους περισσότερους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, εξέλιξη που περιορίζει το κόστος δανεισμού και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών. Τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η διάρθρωση του χρέους χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλη μέση διάρκεια ωρίμανσης σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους κατέχεται από επίσημους δανειστές με χαμηλά επιτόκια και είναι πλήρως εκφρασμένο σε ευρώ, στοιχείο που ουσιαστικά εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Όλα αυτά λειτουργούν ως «μαξιλάρι» απέναντι σε βραχυχρόνιους κραδασμούς.

Η εξίσωση, όμως, γίνεται πιο απαιτητική σε βάθος χρόνου. Το βασικό σενάριο της Κομισιόν προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με το ποσοστό να διαμορφώνεται κοντά στο 124% το 2036. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται σε μια κρίσιμη παραδοχή που αφορά τη διατήρηση διαρθρωτικού πρωτογενούς πλεονάσματος περίπου 1,8% του ΑΕΠ από το 2026 και μετά. Πρόκειται για στόχο φιλόδοξο, που προϋποθέτει συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ο μηχανισμός της θετικής διαφοράς μεταξύ επιτοκίων και ρυθμού ανάπτυξης, ο λεγόμενος «snowball effect», εκτιμάται ότι θα αποδυναμωθεί σταδιακά, αφαιρώντας έναν από τους βασικούς συμμάχους της αποκλιμάκωσης του χρέους. Η Κομισιόν υπολογίζει ότι επιδείνωση της διαφοράς επιτοκίων-ανάπτυξης κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα μπορούσε να οδηγήσει τον λόγο χρέους έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το βασικό σενάριο έως το 2036.

Κίνδυνοι

Στους επιπλέον κινδύνους συγκαταλέγονται οι κρατικές εγγυήσεις, το απόθεμα «κόκκινων» δανείων που παραμένει άνω του μέσου όρου της ΕΕ παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των τελευταίων ετών, καθώς και η αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε ενδεχόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις από δικαστικές αποφάσεις ή από ελέγχους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς του Δημοσίου.

Στον αντίποδα, ένα σενάριο υψηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων, κοντά στον μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας, θα επιτάχυνε αισθητά την πτωτική πορεία του χρέους.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πάντως, οι δείκτες βιωσιμότητας εμφανίζονται πιο ενθαρρυντικοί. Με βάση τις υφιστάμενες παραδοχές, δεν απαιτείται πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή ώστε το χρέος να κινηθεί προς το 60% του ΑΕΠ έως το 2070.