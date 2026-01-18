Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τον Κένεθ Μπάρλοου, ο οποίος γνώρισε για ακόμη μία φορά την αποθέωση, πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Μπάρλοου υπήρξε ένας από τους καλύτερους ξένους παίκτες στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα και κύπελλο Κυπελλούχων με τον «δικέφαλο του βορρά» στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια αλλά στον ΠΑΟΚ κανείς δεν ξέχασε τον Μπάρλοου, ο οποίος αποθεώθηκε στο Παλατάκι κατά τη βράβευσή του από την ΚΑΕ πριν την έναρξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.