Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, έπειτα από αυτά κόντρα σε Καρδίτσα και Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τους 100 πόντους, νικώντας το Μαρούσι με 104-89 για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Με φόρα από την επιβλητική εμφάνισή τους οι στο Βελιγράδι, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα και με τον Βεζένκοβ να σκοράρει από νωρίς κατάφεραν να ξεφύγουν με 30-19 και να κλείσουν στο +10 (32-22) την πρώτη περίοδο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με τον Τζόουνς να είναι ορεξάτος και να προσφέρει ουσία και θέαμα, η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, με το σκορ να είναι 61-41 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το Μαρούσι προσπαθούσε να σταθεί αξιοπρεπώς και να παλέψει όσο μπορούσε, οι Πειραιώτες όμως ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και πήγαν και στο +25 (83-58 στο 28′), με τον Μπαρτζώκα να ζητάει σοβαρότητα από τους παίκτες του μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Οι παίκτες του, βέβαια, μάλλον δεν τον άκουσαν και τόσο καθώς κάποια στιγμή χαλάρωσαν στην άμυνα και επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να μειώσουν τη διαφορά, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με σκορ 104-89.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89