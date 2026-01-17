Με γκολ του Μασκανάκη στο 92ο λεπτό ο Πανσερραϊκός έκανε την ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, πήρε τη νίκη με 2-1 και παραμένει ζωντανός, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έδειχναν πιο κινητικοί από τα πρώτα λεπτά και είχαν τελικές προσπάθειες με Ομεονγκά, Τσαούση και Σοφιανό, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη πλευρά, προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό και τελικά… βρήκαν γκολ.

Στο 30′, στην πρώτη της καλή στιγμή, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Χριστόπουλο που πήρε την κάθετη πάσα του Ζέρσον Σόουζα, βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά τον Τσομπανίδη για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο καθώς στο 39′ η μπάλα έφυγε λίγο άουτ μετά το δυνατό σουτ του Πόμπο.

Με την είσοδο του Καρέλη στο ματς οι Σερραίοι πίεσαν από νωρίς στο β’ μέρος με στόχο την ισοφάριση και αυτή ήρθε στο 59′, όταν ο Λύρατζης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα τελικά στρώθηκε στον Γκελασβίλι που με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Ραμίρεζ.

Το 1-1 ήταν, πλέον, γεγονός και η Κηφισιά προσπάθησε να βγει μπροστά στη συνέχεια για να ψάξει τη νίκη, αφήνοντας κενούς χώρους πίσω. Η ομάδα του Λέτο έπαιζε επιθετικά, ο Πανσερραϊκός όμως ήταν αυτός που σκόραρε ξανά και πήρε τη νίκη.

Στο 89′ ο Μασκανάκης πέρασε στο ματς ως αλλαγή και στο 92′ ήταν αυτός που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά, μετά το γύρισμα του Καρέλη, γράφοντας το τελικό 2-1.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Τσαούσης, Λιάσος (46′ Καρέλης), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Σοφιανός (53′ λ.τρ. Μπρουκς), Κάλινιν, Ιβάν (89′ Μασκανάκης).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ (62′ Σιμόν), Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο (90’+4 Μούσιολικ), Πόμπο, Αμανί (62′ Πέρεθ), Αντόνισε, Σόουζα (75′ Τσε Νάνελι), Χριστόπουλος (75′ Θοδωρίδης).