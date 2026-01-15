Ο Ρώσος ποδοσφαιριστής Λάιονελ Άνταμς, βρέθηκε νεκρός στην πόλη Ζβενίγκοροντ, προάστιο της Μόσχας, δίπλα σε κτίριο όπου διαμένει ο τερματοφύλακας της Ντιναμό, Τιμούρ Μαγκομέντοβ.

«Ο ποδοσφαιριστής Λάιονελ Άνταμς βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κτίριο στην πόλη Ζβενίγκοροντ της περιοχής Μόσχας», μετέδωσε στο TASS πηγή της αστυνομίας.

Ο Άνταμς, που αγωνίστηκε στο ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έπαιζε πρόσφατα στην ομάδα Άλγκα Μπίσεκ. Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο αθλητής φέρεται να αυτοκτόνησε λόγω εωτικής απογοήτευσης, σύμφωνα με το κανάλι Telegram Shot. Ωστόσο, η μητέρα του ποδοσφαιριστή διέψευσε αυτή την εκδοχή στο κανάλι Telegram Mash, τονίζοντας ότι ο γιος της δεν είχε σύντροφο.

Επίθεση και πυροβολισμός τον Δεκέμβριο

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Ανταμς νοσηλεύτηκε μετά από επίθεση που δέχθηκε από περίπου δέκα άτομα, κατά την οποία δέχτηκε πυροβολισμό στο ισχίο κοντά σε εστιατόριο στο Ζβενίγκοροντ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου. Ο ποδοσφαιριστής νοσηλεύτηκε, αλλά στη συνέχεια πήρε εξιτήριο με δική του πρωτοβουλία.

Ο Ανταμς, γεννημένος το 1994, αγωνίστηκε στις ακαδημίες της ΤΣΣΚΑ μεταξύ 2012 και 2014. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του σε ομάδες όπως οι Yenisei (Κρασνογιάρσκ), Volga (Τβερ) και Kamaz.